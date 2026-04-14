Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kayseri'de Cinayet Davasında Ağırlaştırılmış Müebbet Talebi

14.04.2026 20:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de üniversite öğrencisi 3 çocuk annesi Meliha Keskin'i pompalı tüfekle öldüren sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Ferhat K, maktul Keskin'in yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, sanığın akıl sağlığının yerinde olduğuna dair raporun geldiğini belirtti.

Sanık Ferhat K, savunmasında, olay günü ruh sağlığının yerinde olmadığını, maktulün yakınlarının yalan söylediğini öne sürdü.

Olaydan önce maktulün yakınlarının kendisini tehdit ettiğini öne süren sanık, maktul yakınlarının babasının mal varlığına el koyduğunu savundu.

Adli Tıp Kurumundan tekrar rapor aldırılması talebinde bulunan sanık, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirtti.

Tanık F.E. de sanığı tanıdığını ve sanığın hasta çocuğu için kendisine yardım ettiğini ileri sürdü.

Maktulü tanımadığını ve hiç görüşmediğini ifade eden F.E, olay günü sanığın kendisine mesaj attığını anlattı.

Mahkeme başkanının, sanığın olayın ardından maktulün videosunu çekip, kendisine gönderip göndermediğine ilişkin sorusu üzerine F.E, "Video gönderdi. Görüntüde arkası dönük birisi vardı, yüzü görünmüyordu. Daha sonra Ferhat K, 'Ben çocuklarımın annesini vurdum. Hakkınızı helal edin, ben bittim.' diyordu." ifadelerini kullandı.

F.E, videoyu görünce şoka uğradığını, olayın bu kadar ciddi olduğunu bilmediğini iddia etti.

"Meliha abla bağırarak kaçmaya çalıştı"

Tanık olarak dinlenen maktulün 4 yıllık sınıf arkadaşı F.B.C. de olay günü derse geç kalan maktulün okula taksiyle geldiğini söyledi.

Dersi bitince maktulle birlikte yemek için kantine gittiklerini belirten F.B.C, "Meliha abla ile kantinde beraberdik. Sanığın tüfekle geldiğini gördüm. Meliha abla bağırarak kaçmaya çalıştı. Kantinden yardım istedim, ambulansı aradım. Sanık hala Meliha ablanın başında bekliyordu. Beni dışarı çıkarmadılar." dedi.

Müşteki baba İsmail Keskin de adalete güvendiğini ifade ederek, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanık Ferhat K'nin "tasarlayarak boşandığı eş olan kadını kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Sanık avukatının esasa ilişkin savunma yapmak için süre talebini kabul eden mahkeme heyeti, Ferhat K'nin tutukluluğunun devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

Öte yandan duruşmanın ardından taraflar arasında çıkan tartışma, polislerin araya girmesiyle sonlandırıldı.

Olay

Kayseri'de eğitim gördüğü Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Edebiyat Fakültesi önünde, 23 Ekim 2025'te boşandığı eşi Ferhat K. (43) tarafından pompalı tüfekle vurulan Meliha Keskin, kaldırıldığı ERÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamamış, otomobiliyle kaçmaya çalışırken trafik polislerince yakalanan zanlı tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

Kayseri, Cinayet, Güncel, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2026 21:47:54. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.