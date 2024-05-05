Kayseri'de Çocuklar Trafik Kurallarıyla İlgili Mesaj Verdi - Son Dakika
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Kayseri'de Çocuklar Trafik Kurallarıyla İlgili Mesaj Verdi

Kayseri\'de Çocuklar Trafik Kurallarıyla İlgili Mesaj Verdi

Kayseri'de İl Jandarma Komutanlığı tarafından hazırlanan klipte rol alan çocuklar, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla trafik kurallarıyla ilgili mesajlar verdi. Görüntülerde çocuklar, trafik kurallarına uyma öneminin altını çizerek, trafikte yapılan hataların telafisinin olmadığını ve bilinçlenmenin hayatta kalma şansını artırdığını vurguladı.

05.05.2024 15:33
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Kayseri'de İl Jandarma Komutanlığınca Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla hazırlanan klipte rol alan çocuklar trafik kurallarıyla ilgili mesaj verdi.

Kentin çeşitli alanlarında jandarma tarafından gerçekleştirilen trafik uygulamalarıyla ilgili çalışmaların yer aldığı görüntülerde, çocuklar Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası'nı kutladı.

Görüntülerde çocuklar, "Güvenli yolculuklar trafik kurallarına uymakla başlar, uyduğumuz her trafik kuralı birbirimize duyduğumuz saygının ifadesidir", "Trafikte yapılan hataların telafisi çoğu zaman yok ve hiç tahmin edemeyeceğimiz acılara neden olabiliriz", "Trafikte hayata tutunmak için bilinçlenin, bilinçlendirin" mesajlarını paylaştı.

Kaynak: AA

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