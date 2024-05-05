Kayseri\'de Çocuklar Trafik Kurallarıyla İlgili Mesaj Verdi

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Kayseri'de İl Jandarma Komutanlığınca Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla hazırlanan klipte rol alan çocuklar trafik kurallarıyla ilgili mesaj verdi.

Kentin çeşitli alanlarında jandarma tarafından gerçekleştirilen trafik uygulamalarıyla ilgili çalışmaların yer aldığı görüntülerde, çocuklar Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası'nı kutladı.

Görüntülerde çocuklar, "Güvenli yolculuklar trafik kurallarına uymakla başlar, uyduğumuz her trafik kuralı birbirimize duyduğumuz saygının ifadesidir", "Trafikte yapılan hataların telafisi çoğu zaman yok ve hiç tahmin edemeyeceğimiz acılara neden olabiliriz", "Trafikte hayata tutunmak için bilinçlenin, bilinçlendirin" mesajlarını paylaştı.