Kayseri'de çocukların kavgası sonucu çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü, 3 sanığın yargılanması devam ediyor - Son Dakika
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Kayseri'de çocukların kavgası sonucu çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü, 3 sanığın yargılanması devam ediyor

Kayseri\'de çocukların kavgası sonucu çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü, 3 sanığın yargılanması devam ediyor

Kayseri'de çocukların kavgası nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada iki kardeşten birinin öldüğü, diğerinin yaralandığı olaya ilişkin haklarında dava açılan 3 sanığın yargılanmasına devam edildi. Sanıklardan biri 'kasten öldürme' suçundan, diğerleri ise 'yaralama' suçundan cezalandırılması istendi.

17.05.2024 18:20
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Kayseri'de çocukların kavgası nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada iki kardeşten birinin öldüğü, diğerinin yaralandığı olaya ilişkin haklarında dava açılan 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık R.İ, maktul S.D'nin müşteki babası M.D. ve taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanık R.İ'nin "kasten öldürme" ve "öldürmeye teşebbüs" suçlarından, tutuksuz sanıklar V.D. ve kardeşi R.D'nin ise "yaralama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık R.İ. savunmasında, olay günü 10-15 kişinin saldırısına uğradığını iddia ederek "Ailemin önünde dayak yedim. Kafamda sopa kırıldı. O anda baygınlık geçirdim. Kendimi korumak için yaptım. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum." diye konuştu.

Bir tanığın dinlendiği duruşmada, esasa ilişkin savunmasını hazırlamak için süre talebinde bulunan sanık avukatı, bu süreçte müvekkilinin tahliyesini talep etti.

Sanık avukatının ek süre talebini kabul eden mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

Olay

Melikgazi ilçesi Osmanlı Mahallesi Reisoğlu Caddesi'nde, 13 Aralık 2023'te, iki grup arasında çocukların kavga etmesi nedeniyle çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüşmüştü. Kavgada R.İ, S.D. ile kardeşi R.D'yi bıçakla yaralamış, hastaneye kaldırılan kardeşlerden S.D. hayatını kaybetmişti.

Gözaltına alınan R.İ, tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

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