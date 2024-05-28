Kayseri'de çocukların kavgası sonucu çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 3 sanığa ceza verildi - Son Dakika
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Kayseri'de çocukların kavgası sonucu çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 3 sanığa ceza verildi

Kayseri\'de çocukların kavgası sonucu çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 3 sanığa ceza verildi

Kayseri'de çocukların kavgası nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada iki kardeşten birinin öldüğü, diğerinin yaralandığı olaya ilişkin haklarında dava açılan 3 sanıktan tutuklu olana müebbet ve 13 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklardan birine hapis ve diğerine para cezası verdi.

28.05.2024 16:52
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Kayseri'de çocukların kavgası nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada iki kardeşten birinin öldüğü, diğerinin yaralandığı olaya ilişkin haklarında dava açılan 3 sanıktan tutuklu olana müebbet ve 13 yıl hapis cezası verildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık R.İ. ve taraf avukatları hazır bulundu, tutuksuz sanıklar duruşmaya katılmadı.

Sanık R.İ. savunmasında, olay günü karşı taraftaki kişilerin aracına saldırıp tekmeler attığını öne sürdü.

Eşi ve yengesinin kavga nedeniyle çığlık attığını savunan R.İ, "Kafamda iki sopa kırdılar. Bana ve aileme yapılan haksız saldırıyı defetmek için kavga ettim. Keşke bu olay yaşanmasaydı. Keşke evimi basmasalardı." ifadesini kullandı.

R.İ, mahkeme heyetinden tahliyesini talep etti.

Duruşma savcısı önceki celse verdiği mütalaasını yineleyerek, tutuklu sanık R.İ'nin "kasten öldürme" ve "öldürmeye teşebbüs" suçlarından, tutuksuz sanıklar V.D. ve kardeşi R.D'nin ise "yaralama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık R.İ'nin tutukluluğuna hükmederek "kasten öldürme" suçundan müebbet, "öldürmeye teşebbüs" suçundan ise 13 yıl, tutuksuz sanıklardan R.D'ye 3 ay 22 gün hapis, V.D'ye ise 2 bin 240 lira para cezası verdi.

Olay

Melikgazi ilçesi Osmanlı Mahallesi Reisoğlu Caddesi'nde 13 Aralık 2023'te, iki grup arasında çocukların kavga etmesi nedeniyle çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüşmüştü. Kavgada R.İ, S.D. ile kardeşi R.D'yi bıçakla yaralamış, hastaneye kaldırılan kardeşlerden S.D. hayatını kaybetmişti.

Gözaltına alınan R.İ, tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

Kayseri, Kavga, Olaylar, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de çocukların kavgası sonucu çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 3 sanığa ceza verildi - Son Dakika

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