KAYSERİ\'de DEAŞ operasyonu: 4 şüpheli gözaltına alındı

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KAYSERİ'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik polisin düzenlediği operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyelerini yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmada, 4 kişiye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, şüpheliler gözaltına alındı. Evlerdeki aramalarda dijital materyaller ele geçirildi. Şüpheliler, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.
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