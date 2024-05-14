Kayseri'de DEAŞ üyesine 6 yıl 3 ay hapis cezası - Son Dakika
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Kayseri'de DEAŞ üyesine 6 yıl 3 ay hapis cezası

Kayseri\'de DEAŞ üyesine 6 yıl 3 ay hapis cezası

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle yargılanan yabancı uyruklu sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Sanık, suçlamaları reddederek beraatini talep etti ancak mahkeme heyeti, sanığa 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan ceza verdi ve tutukluluğunun devamına karar verdi.

14.05.2024 17:37
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Kayseri'de terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle yargılanan yabancı uyruklu sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Suriye uyruklu sanık H.Ş, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldı.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık, yeminli tercüman eşliğinde yaptığı savunmasında, örgüte katıldığı, nöbet tuttuğu ve silah kullandığı iddialarının doğru olmadığını öne sürdü.

Suçlamaları reddeden ve mağdur olduğunu öne süren sanık, beraatini ve tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık H.Ş'ye "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, tutukluluğunun devamına hükmetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kayseri'de DEAŞ üyesine 6 yıl 3 ay hapis cezası - Son Dakika

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