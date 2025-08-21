Kayseri'de Dilencilere Denetim - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kayseri'de Dilencilere Denetim

21.08.2025 12:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zabıta ekipleri, dilencilere yönelik denetimlerde yasal işlem başlattı ve vatandaşları uyardı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, dilencilere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Meydanı ile çevresinde dilencilik ve trafik ışıklarında satış yapanlara yönelik denetim yapan zabıta ekipleri, yakalananlar hakkında yasal işlem başlattı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zabıta Komiseri Murat Yalavuz, vatandaşlara dilencilere para vermemeleri konusunda uyarıda bulundu.

Kent genelinde dilenmenin, trafik ışıklarında ve kavşaklarda çocuk çalıştırmanın, su, mendil, çiçek ve cam silme bahanesiyle para istemenin yasak olduğunu belirten Yalavuz, şunları kaydetti:

"Bu durum çocukların can güvenliğini tehlikeye atar, trafik düzenini bozar, kamu huzurunu ihlal eder. Ayrıca verilen her para bu çocukların yeniden sokakta çalışmasını teşvik eder. Unutmayın, 4857 Sayılı İş Kanunu ve 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu'na göre çocuk çalıştırmak suçtur. Zabıta ekiplerimizce tespit edilen çocuklar güvenli bir şekilde çocuk şubeye teslim edilmektedir. Sorumlular hakkında ise kolluk kuvvetlerince yasal işlem başlatılmaktadır. Bu konuyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor."

Kaynak: AA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Zabıta Daire Başkanlığı, Cumhuriyet Meydanı, Belediye, kayseri, 3-sayfa, Güncel, Zabıta, Hukuk, Yaşam, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de Dilencilere Denetim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye, 20 ürünün Türkiye’den ithalatını süresiz yasakladı Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
Evinin önüne TIR park eden damadını tüfekle vurarak öldürdü Evinin önüne TIR park eden damadını tüfekle vurarak öldürdü
İETT otobüsünde ortalık karıştı, yolcu şoföre biber gazı sıktı İETT otobüsünde ortalık karıştı, yolcu şoföre biber gazı sıktı
Otopark ücreti kavgası kanlı bitti O anlar kamerada Otopark ücreti kavgası kanlı bitti! O anlar kamerada
Avukat Cem Duman, Ümitcan Uygun’un da avukatlığını yapmış Avukat Cem Duman, Ümitcan Uygun'un da avukatlığını yapmış
Fidan öğretmen artık cesur kıyafetleriyle ders anlatamayacak Fidan öğretmen artık cesur kıyafetleriyle ders anlatamayacak
Serinlemek için göle giren 6 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti Serinlemek için göle giren 6 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti
Kayseri’de feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı Kayseri'de feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı
İsrail, Filistin topraklarındaki işgalini genişletiyor İsrail, Filistin topraklarındaki işgalini genişletiyor
Galatasaray’ın yıldızı ülkeden gitti İşte yeni takımı Galatasaray'ın yıldızı ülkeden gitti! İşte yeni takımı
Maliye’den sahte belgeye sıkı takip: Cezası 3 katına çıkıyor Maliye'den sahte belgeye sıkı takip: Cezası 3 katına çıkıyor

11:14
Borsa İstanbul’da tarihi zirve
Borsa İstanbul'da tarihi zirve
11:27
Top hakem heyetinde: İşte milyonlarca memur için 2 yıllık zam tahmini
Top hakem heyetinde: İşte milyonlarca memur için 2 yıllık zam tahmini
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2025 13:03:29. #7.12#
SON DAKİKA: Kayseri'de Dilencilere Denetim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.