Kayseri'de Dolandırıcılık Operasyonu: İki Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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Kayseri'de Dolandırıcılık Operasyonu: İki Kişi Tutuklandı

Kayseri\'de Dolandırıcılık Operasyonu: İki Kişi Tutuklandı

Kayseri'de bir kişinin banka hesabından izinsiz 300 bin TL kredi çeken E.Ö. ve T.K. tutuklandı. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirdi.

17.12.2024 22:17  Güncelleme: 22:19
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KAYSERİ'de bir kişinin banka hesabından 300 bin TL kredi çektiği belirlenen E.Ö. (35) ve T.K. (34) tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bir kişinin internet bankacılığı hesaplarına izinsiz girilerek 300 bin TL kredi çekildiği ihbarı üzerine şüpheli ya da şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda şüphelilerin E.Ö. ve T.K. olduğu belirlendi. 2 şüpheli adreslerine düzenlenen operasyonda yakalandı. Gözaltına alınan E.Ö. ve T.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kaynak: DHA

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