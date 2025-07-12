Kayseri'de Drift Yapanlara Yüksek Ceza

Kayseri'de drift yaparak çevreyi rahatsız eden 2 sürücüye toplam 104 bin 218 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Erenköy ve Selçuklu mahallelerinde 2 aracın drift attığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, tespit ettikleri araç sürücülerine Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 104 bin 218 lira ceza kesti.

Ehliyetine 2 ay el konulan sürücülerin kullandığı araçlar ise trafikten men edildi.