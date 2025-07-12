Kayseri'de drift yaparak çevreyi rahatsız eden 2 sürücüye toplam 104 bin 218 lira ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Erenköy ve Selçuklu mahallelerinde 2 aracın drift attığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, tespit ettikleri araç sürücülerine Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 104 bin 218 lira ceza kesti.
Ehliyetine 2 ay el konulan sürücülerin kullandığı araçlar ise trafikten men edildi.
Son Dakika › Güncel › Kayseri'de Drift Yapanlara Yüksek Ceza - Son Dakika
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