Kayseri\'de Emniyet Kemeri Uygulaması

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Kayseri'de İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde otobüs yolcularına yönelik emniyet kemeri uygulaması yaptı.

Ekipler, terminal çıkışında durdurdukları otobüsteki yolculara emniyet kemerinin önemini anlattı, kolonya ile şeker ikramında bulundu, çocuklara da oyuncak ile boyama kitabı hediye etti.

Bazı yolcular ile otobüs şoförleri, uygulama noktasındaki simülasyon aracında emniyet kemeri takmanın önemini deneyimledi.

Polis memuru Ersin Özaltın, AA muhabirine, Ramazan Bayramı öncesi trafik tedbirleri kapsamında denetim gerçekleştirdiklerini söyledi.

Denetimlerde yolcuların emniyet kemerinin takılı olup olmadığını kontrol ettiklerini belirten Özaltın, "Bayramdan önce yoğunlaşan trafiğin getirdiği bazı sıkıntıları yaşamamak adına yolculardan emniyet kemerlerini takmalarını rica ediyoruz. Ayrıca yolcularımıza kolonya ile şeker, çocuklara da oyuncak ile boyama kitabı dağıtıyoruz." ifadesini kullandı.

Simülasyon aracını deneyimleyen yolcu Fırat Karadağ ise zaman zaman takmayı ihmal ettiği emniyet kemerini kullanmaya daha çok özen göstereceğini ifade etti.