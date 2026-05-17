Kayseri'de Enerji Çalıştayı Düzenlendi - Son Dakika
17.05.2026 12:51
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, PVSmile Projesi kapsamında enerji modeli ve işbirliğini ele aldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Paydaş ve Sosyal Ağ Haritalama Çalıştayı düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliği destekli PVSmile Projesi kapsamında yürütülen Paydaş ve Sosyal Ağ Haritalama Çalıştayı'nda, Develi-Epçe pilot bölgesine yönelik yerel enerji modeli, işbirliği ve teknik süreçler ele alındı.

Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Toplantı Salonu'nda düzenlenen çalıştaya, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Türkmen, Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanı Abdullah Avan, Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yasin Harmancı ve çok sayıda paydaş temsilcisi katıldı.

Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanı Avan, konuşmasında, Büyükşehir Belediyesi olarak ortakları arasında yer aldıkları ve Avrupa Birliği'nin en prestijli programlarından biri olan Horizon Europe kapsamında yürütülen PVSmile Projesi'nin kendileri için sadece bir proje olmadığını belirtti.

Bu projenin, şehirlerin geleceğine dair güçlü bir vizyonun, çevresel sorumluluğun ve uluslararası dayanışmanın somut bir göstergesi olduğunu vurgulayan Avan, şunları kaydetti:

"Kayseri olarak bizler de sürdürülebilirlik, yenilenebilir enerji ve akıllı şehircilik alanlarında güçlü adımlar atmaya devam ediyoruz. Özellikle güneş enerjisi konusunda ülkemizin önemli potansiyellerinden birine sahip olan şehrimizin, bu tür uluslararası projelerde yer alması bizim için son derece kıymetlidir. Çünkü biliyoruz ki geleceğin güçlü şehirleri, enerjiyi sadece tüketen değil, üreten, yöneten ve sürdürülebilir hale getiren şehirler olacaktır."

Kaynak: AA

