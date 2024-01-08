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Kayseri'de Erciyes Yerel Tohum Grubu, 41 bin paketten oluşan çeşitli tohumları ücretsiz dağıtıyor - Son Dakika
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Kayseri'de Erciyes Yerel Tohum Grubu, 41 bin paketten oluşan çeşitli tohumları ücretsiz dağıtıyor

Kayseri'de faaliyet gösteren Erciyes Yerel Tohum Grubu, domates, salatalık, biber ve mısır gibi ürünlerin tohumlarını içeren 209 çeşit tohumu 41 bin paket halinde vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıyor. Grup, ata tohumlarını korumak ve yerel tohum kullanımını yaygınlaştırmak için büyük çaba sarf ediyor. Ayrıca, üretim yaptıkları Hanımeli Kooperatifi'nin alanını genişletmeleri durumunda üretimi artırabileceklerini belirtiyorlar. Bu çalışmalara destek olan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a teşekkür ediyorlar.

Kayseri\'de Erciyes Yerel Tohum Grubu, 41 bin paketten oluşan çeşitli tohumları ücretsiz dağıtıyor
08.01.2024 - 11:39,
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Kayseri'de Erciyes Yerel Tohum Grubu, 41 bin paketten oluşan çeşitli tohumları vatandaşlara ücretsiz dağıtıyor.

Grup tarafından hazırlanan domates, salatalık, biber ve mısır gibi ürünlerin tohumlarının yer aldığı 209 çeşit tohum 41 bin paket olarak vatandaşlara gönderiliyor.

Grup yöneticisi Zülkariye Çıtak, ata tohumlarını korumak için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirtti.

Yerel tohumun kullanım alanının genişlemesi için büyük emek harcadıklarının altını çizen Çıtak, ülke genelinde her yere tohumları gönderdiklerini ve üretim yaptıkları Hanımeli Kooperatifi'ne ait kısıtlı alanın daha da genişletilmesi durumunda bu üretimi artırabileceklerini ifade etti.

Çıtak, kendilerine destek olan Kocasinan Belediye Başkan Ahmet Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.

Kaynak: AA
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Erciyes, Kayseri, Tarım, Çevre, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de Erciyes Yerel Tohum Grubu, 41 bin paketten oluşan çeşitli tohumları ücretsiz dağıtıyor - Son Dakika
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