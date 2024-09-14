Kayseri\'de Eski Eşine Silahlı Saldırı

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KAYSERİ'de Burhan Akpınar, otomobilin önünü kestiği eski eşini, küçük kızının gözü önünde tabancayla yaraladı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Tacettin Veli Mahallesi Şiremenli Caddesi'nde meydana geldi. Burhan Akpınar, plakası öğrenilemeyen aracıyla, 1 yıl önce boşandığı eski eşi Fatma Gök'ün kullandığı 06 AJ 2926 plakalı otomobilinin önünü keserek durdurdu. İkili arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Akpınar, o sırada otomobilde bulunan küçük kızının gözü önünde Gök'ü tabancayla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralı Gök, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Akpınar ise, tabancayla polis merkezine giderek teslim oldu. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Haber-Kamera: Furkan KAVUKLU/KAYSERİ,