Kayseri'de Eski Eşine Silahlı Saldırı - Son Dakika
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Kayseri'de Eski Eşine Silahlı Saldırı

Kayseri\'de Eski Eşine Silahlı Saldırı

Burhan Akpınar, eski eşini küçük kızının gözü önünde tabancayla yaraladı, teslim oldu.

14.09.2024 16:40
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KAYSERİ'de Burhan Akpınar, otomobilin önünü kestiği eski eşini, küçük kızının gözü önünde tabancayla yaraladı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Tacettin Veli Mahallesi Şiremenli Caddesi'nde meydana geldi. Burhan Akpınar, plakası öğrenilemeyen aracıyla, 1 yıl önce boşandığı eski eşi Fatma Gök'ün kullandığı 06 AJ 2926 plakalı otomobilinin önünü keserek durdurdu. İkili arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Akpınar, o sırada otomobilde bulunan küçük kızının gözü önünde Gök'ü tabancayla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralı Gök, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Akpınar ise, tabancayla polis merkezine giderek teslim oldu. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Haber-Kamera: Furkan KAVUKLU/KAYSERİ,

Kaynak: DHA

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