Kayseri\'de estetik ameliyat sonucu ölüm soruşturması

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Kayseri'de bir kadının estetik ameliyatı olduğu hastanede yaşamını yitirmesine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Burun, elmacık kemiği ve kulaklarından estetik ameliyatı olmak için kentteki bir kamu hastanesine 11 Mart'ta giden ve operasyondan 5 gün sonra hastanede hayatını kaybeden 3 çocuk annesi Ahu Gültekin'in (42) yakınları, ihmal iddiasıyla Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Başsavcılık, olaya ilişkin soruşturma başlattı.