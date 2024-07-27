Kayseri'de firari hükümlü yakalandı

Kayseri'de hakkında 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "kamu kurum ve kuruluşlarından hırsızlık" suçundan 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan D.A'nın (23) yakalanması için çalışma başlattı.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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