Kayseri'de firari hükümlü yakalandı

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Kayseri'de hakkında 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "kamu kurum ve kuruluşlarından hırsızlık" suçundan 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan D.A'nın (23) yakalanması için çalışma başlattı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.