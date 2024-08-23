Kayseri'de firari hükümlü yakalandı

Kayseri'de hakkında 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince, "uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl 5 ay hapis cezası bulunan M.G'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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