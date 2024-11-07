Kayseri'de Firari Hükümlü Yakalandı

Kayseri'de hakkında 25 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Düzenlenen operasyonda, hakkında "yağma" ve "hırsızlık" suçlarından 25 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari S.T. (23) yakalandı.
Hükümlü kadın, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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