Kayseri'de Firari Hükümlü Yakalandı

Kayseri'de hakkında 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda ekipler, hakkında "fuhuşa teşvik etmek, aracılık etmek ve yer temin etmek" suçlarından 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.A'yı yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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