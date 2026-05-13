Kayseri'de Firari Hükümlü Yakalandı

Kayseri'de hakkında 14 yıl 4 ay 4 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, kentte arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda ekipler, hakkında "hırsızlık" suçundan 14 yıl 4 ay 4 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.B.'yi (57) yakaladı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
