Kayseri'de bir genç, kız arkadaşını dövdükleri gerekçesiyle tartıştığı ailesiyle birlikte yaşadığı evi ateşe verdi, apartmana yayılan dumandan 4 kişi etkilendi.
İddiaya göre, A.P, Yenişehir Mahallesi Ferman Sokak'taki 3 katlı bir apartmanda bulunan evde, kız arkadaşını dövdükleri gerekçesiyle ailesiyle tartışmaya başladı.
Kavgaya dönüşen olayda, A.P, evi ateşe verdikten sonra kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, içeri yayılan duman nedeniyle apartmanda mahsur kalan 4 kişiyi merdiven yardımıyla tahliye etti.
Yangından etkilenen 4 kişiye ambulansta müdahalede bulunuldu.
Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, A.P, polis ekiplerince yakalandı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Kayseri'de Genç Kız Arkadaşını Dövdü, Ailesiyle Tartıştı ve Evlerini Ateşe Verdi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?