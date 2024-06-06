Kayseri'de Genç Kız Arkadaşını Dövdü, Ailesiyle Tartıştı ve Evlerini Ateşe Verdi - Son Dakika
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Kayseri'de Genç Kız Arkadaşını Dövdü, Ailesiyle Tartıştı ve Evlerini Ateşe Verdi

Kayseri\'de Genç Kız Arkadaşını Dövdü, Ailesiyle Tartıştı ve Evlerini Ateşe Verdi

Kayseri'de bir genç, kız arkadaşını dövdükleri gerekçesiyle tartıştığı ailesiyle birlikte yaşadığı evi ateşe verdi. Yangın sonucunda apartmana yayılan dumandan 4 kişi etkilendi. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan ve ambulansta müdahale edilen 4 kişiye sağlık hizmeti verildi. Olayın ardından kaçan genç, polis ekiplerince yakalandı ve soruşturma devam ediyor.

06.06.2024 22:03
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Kayseri'de bir genç, kız arkadaşını dövdükleri gerekçesiyle tartıştığı ailesiyle birlikte yaşadığı evi ateşe verdi, apartmana yayılan dumandan 4 kişi etkilendi.

İddiaya göre, A.P, Yenişehir Mahallesi Ferman Sokak'taki 3 katlı bir apartmanda bulunan evde, kız arkadaşını dövdükleri gerekçesiyle ailesiyle tartışmaya başladı.

Kavgaya dönüşen olayda, A.P, evi ateşe verdikten sonra kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, içeri yayılan duman nedeniyle apartmanda mahsur kalan 4 kişiyi merdiven yardımıyla tahliye etti.

Yangından etkilenen 4 kişiye ambulansta müdahalede bulunuldu.

Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, A.P, polis ekiplerince yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA

İtfaiye, Kayseri, Olaylar, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de Genç Kız Arkadaşını Dövdü, Ailesiyle Tartıştı ve Evlerini Ateşe Verdi - Son Dakika

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