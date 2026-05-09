Kayseri\'de Glütensiz Kafe İlgi Görüyor

09.05.2026 13:44
Kayseri'deki Glütensiz Kafe, çölyak hastalarına ve glütensiz beslenenlere hizmet veriyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde KAYTUR AŞ çatısı altında hizmet veren Glütensiz Kafe, çölyak rahatsızlığı olan ve glütensiz beslenmeyi tercih eden vatandaşlardan ilgi görüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2021 yılında hizmete açılan ve KAYTUR AŞ çatısı altında zengin ürün çeşitliliği ve güler yüzlü hizmetiyle ilgi gören Glütensiz Kafe, çölyak rahatsızlığı olan ve glütensiz beslenmeyi tercih edenlere hizmet veriyor.

Kocasinan ilçesi Mimarsinan Mahallesi Tuna Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Büyükşehir Belediyesi Glütensiz Kafe, açıldığı günden bu yana 100 bini aşkın vatandaşı ağırladı.

"Glütensiz üret, sağlıklı tüket" sloganıyla hizmete açılan Glütensiz Kafe'de, pide çeşitlerinden pizzaya, glütensiz yaşam kahvaltısından aperatif yiyeceklere, glütensiz tatlı çeşitlerinden ekmek çeşitleri ve simide kadar birçok ürün ve lezzet, kafede satışa sunuluyor.

Büyükşehir Belediyesinin Doğal Ürünler Bahçesi ve Pazarı'nda üretilen doğal ürünler, kafede gıda mühendisleri kontrolünde sağlıklı şekilde işlenerek vatandaşlarla buluşturuluyor.

Kafede uzman bir diyetisyen tarafından glütensiz beslenen misafirlere ücretsiz şekilde glüten ve çölyak ile ilgili danışmanlık hizmeti de veriliyor.

