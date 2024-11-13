Kayseri'de Gümrük Kaçağı Sigara ve Çay Ele Geçirildi

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Kayseri'de jandarma ekiplerince gümrük kaçağı sigara ve çay ele geçirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pınarbaşı ilçesi Solaklar Mahallesi'nde gerçekleştirdiği yol kontrol devriyesinde durumundan şüphelendiği bir tırı durdurdu.

Tırda yapılan aramada gümrük kaçağı 680 paket sigara ile 5 kilo 200 gram çay ele geçirildi.

Ekiplerce, tır sürücüsü F.Y hakkında adli işlem başlatıldı.