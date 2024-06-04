Kayseri'de Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait eğitim uçağı kaza kırıma uğradı - Son Dakika
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Kayseri'de Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait eğitim uçağı kaza kırıma uğradı

Milli Savunma Bakanlığı, Kayseri'de Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait SF-260D tipi bir eğitim uçağının henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğradığını ve arama-kurtarma çalışmalarının başladığını duyurdu.

04.06.2024 10:36
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MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Kayseri'de Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait SF-260D tipi bir eğitim uçağının henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğradığını ve arama-kurtarma çalışmalarının başladığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kayseri 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından eğitim için kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait SF-260D tipi bir eğitim uçağımız henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır. Arama kurtarma çalışmalarına başlanmıştır" denildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kayseri'de Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait eğitim uçağı kaza kırıma uğradı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait eğitim uçağı kaza kırıma uğradı - Son Dakika
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