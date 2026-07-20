Kayseri\'de Hayır Çarşısı Kermesi Düzenlendi

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde, "Hayır Çarşısı" kermesi düzenlendi.

Pazar yerinde, İlçe Müftülüğü ve Sarıoğlan TDV Kadın Kolları tarafından kurulan kermeste, 210 çeşit yiyecek ve içecek satışa sunuldu.

Müftülük personeli, din görevlileri ve ilçedeki kadınlar tarafından hazırlanan kermesten elde edilen gelir, hayır işlerinde kullanılacak.

Kermesin açılışında konuşan İlçe Müftüsü Muhammed Cihat Akan, birlik ve beraberliğin önemli olduğunu, hayır işlerine vesile olması gerektiğini ifade etti.

Akan, kermesin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.