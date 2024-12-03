Kayseri'de Hırsızlık Hükümlüsü Yakalandı

Kayseri'de hırsızlık suçundan hakkında 11 yıl 10 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Düzenlenen operasyonda, "hırsızlık" suçundan hakkında 11 yıl 10 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K. (56) yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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