Kayseri'de hırsızlıktan 10 yıl 11 ay 20 gün cezası olan firari hükümlü yakalandı

Kayseri'de hırsızlıktan 10 yıl 11 ay 20 gün cezası olan firari hükümlü yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri'de polis ekiplerince yürütülen çalışmada, hakkında hırsızlık suçundan 10 yıl 11 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü saklandığı adreste yakalandı. Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kayseri'de polis ekipleri, hakkında 10 yıl 11 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakaladı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, kentte arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda ekipler, hakkında "hırsızlık" suçundan 10 yıl 11 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.G.'yi (44) saklandığı adreste yakaladı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA
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