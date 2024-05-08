Kayseri'de hükümlü yakalandı, okul çevresinde yapılan çalışmalarda kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
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Kayseri'de hükümlü yakalandı, okul çevresinde yapılan çalışmalarda kaçak sigara ele geçirildi

Kayseri\'de hükümlü yakalandı, okul çevresinde yapılan çalışmalarda kaçak sigara ele geçirildi

Kayseri Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlüyü yakaladığını duyurdu. Ayrıca, Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, okul çevresinde 4 iş yerinde yapılan aramada kaçak sigara ele geçirildi ve yasal işlem yapıldı.

08.05.2024 22:55
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Kayseri'de hakkında 9 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" ve "yağma" suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ç'yi yaptıkları denetimde yakaladığı belirtildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlünün, cezaevine teslim edildiği bildirildi.

Bu arada, Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince okul çevrelerinde yapılan çalışmalarda, 4 iş yerinde yapılan aramada 544 paket doldurulmuş tütün, 600 boş makaron ve 45 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Ekipler, 4 iş yerine 18 yaşından küçüklere sigara sattığı, bir iş yerine tek dal sigara sattığı ve bir araca da ehliyetsiz araç kullanmak, yüksek sesle müzik çalmak ve dur ihtarına uymamaktan yasal işlem yaptı.

Kaynak: AA

Kayseri, Güvenlik, Cezaevi, Uyuşturucu, Suç, Kaçakçılık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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