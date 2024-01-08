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Kayseri'de Hurdacı Tarafından Temizlik İşçisi Av Tüfeğiyle Vuruldu - Son Dakika
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Kayseri'de Hurdacı Tarafından Temizlik İşçisi Av Tüfeğiyle Vuruldu

Kayseri'de Alsancak Parkı'nda temizlik işçisi Mithat Y., hurdacı Mustafa T. ile tartıştıktan sonra av tüfeğiyle karnından vuruldu. Olay sonrası Mithat Y. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, Mustafa T. ise gözaltına alındı.

08.01.2024 - 17:03,
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KAYSERİ'de, temizlik işçisi Mithat Y., tartıştığı hurdacı Mustafa T. tarafından av tüfeğiyle karnından vuruldu.

Olay, saat 15.00 sıralarında, Kocasinan ilçesi Argıncık Mahallesi'ndeki Alsancak Parkı'nda meydana geldi. Parkın temizliğinden sorumlu Mithat Y. ile hurdacılık yapan Mustafa T. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp, silahlı kavgaya dönüştü. Mustafa T. yanındaki av tüfeğiyle Mithat Y.'yi karnından yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Mithat Y., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Mustafa T., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

Kayseri\'de Hurdacı Tarafından Temizlik İşçisi Av Tüfeğiyle Vuruldu
Kaynak: DHA
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Kocasinan, Alsancak, Kayseri, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de Hurdacı Tarafından Temizlik İşçisi Av Tüfeğiyle Vuruldu - Son Dakika
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