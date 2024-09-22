Kayseri'de Huzur Operasyonu: 44 Zanlı Yakalandı

Kayseri'de düzenlenen "huzur operasyonu"nda çeşitli suçlardan aranan 44 zanlı yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde düzenlenen "huzur operasyonu"nda 11 bin 852 kişi sorgulandı.
Toplam 3 bin 907 araç, 119 iş yeri, 295 park ve bahçenin kontrol edildiği operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 44 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerden biri de yatak odasındaki bazanın içinde saklandığı sırada gözaltına alındı.
Operasyonda, ruhsatsız tabanca ile 9 zanlıdan çeşitli miktarda uyuşturucu ele geçirildi.
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