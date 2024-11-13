Kayseri'de Huzur Uygulaması: 8 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de Huzur Uygulaması: 8 Kişi Yakalandı

Develi'de yapılan huzur uygulamasında 1 hükümlü ile 7 aranan kişi yakalandı, kaçak ürünler ele geçirildi.

13.11.2024 23:46
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Kayseri'nin Develi ilçesinde polisin gerçekleştirdiği huzur uygulamasında 1 hükümlü, 7 aranan kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, suçun önlenmesi, huzur ve güven ortamının sağlanması amacıyla huzur uygulaması gerçekleştirdi.

683 araç ve 310 aracın sorgulandığı uygulamada "kasten adam öldürme" suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Y. ile çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 7 şüpheli yakalandı.

Firari E.Y. cezaevine gönderilirken, aranma kaydı bulunan kişilere ekiplerce adli işlem yapıldı.

Öte yandan aramalarda ise 427 bin 660 makaron, 16 kaçak cep telefonu, 1 ruhsatsız tabanca ve 90 kilogram tütün ele geçirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kayseri'de Huzur Uygulaması: 8 Kişi Yakalandı - Son Dakika

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