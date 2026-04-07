Kayseri\'de İdam Ceza Yasası Protesto Edildi

Kayseri'de, İsrail'de Filistinli esirlere uygulanması öngörülen idam cezası yasası protesto edildi.

Kayseri Filistin Dayanışma Platformu'nca düzenlenen etkinlik kapsamında vatandaşlar, İsrail Parlamentosu tarafından Filistin halkına yönelik idam cezasını öngören yasal düzenlemeye tepki göstermek amacıyla Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşma yapan platform dönem sözcüsü Erdal Ergenç, yasal düzenlemenin, uluslararası hukuka, insan haklarına ve insanlık onuruna yapılan bir saldırı olduğunu söyledi.

Bu yasa ile İsrail'in hukuku infaz aracına dönüştürdüğünü belirten Ergenç, şunları kaydetti:

"Bu yasa bir soykırım aracıdır. Sessiz kalmayacağız. Kayseri'den tüm dünyaya sesleniyoruz. Bu barbarlığın yasalaştırılmasına izin vermek, soykırıma ortak olmaktır. Filistin halkının onurlu direnişi ne zindanlarla, ne işkencelerle, ne de idam sehpalarıyla bastırılamaz. İşgal bitecek, Filistin özgürleşecek. Bu yasaları çıkaranlar ise tarihin ve adaletin önünde mutlaka hesap verecek."

İlahiyatçı-Yazar Mehmet Göktaş'ın da konuşma yaptığı etkinlik, İl Müftüsü Durmuş Ayvaz'ın dua etmesinin ardından sona erdi.