Kayseri'de İhracat Şampiyonlarına Ödül - Son Dakika
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Kayseri'de İhracat Şampiyonlarına Ödül

Kayseri'de AKAMİB tarafından düzenlenen ödül töreninde ihracat şampiyonları plaket aldı.

08.10.2024 22:49
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Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB) tarafından Kayseri'de en fazla ihracat yapan iş insanlarına plaket verildi.

Birlik tarafından organize edilen AKAMİB 2023 yılı Kayseri ili ihracat şampiyonları ödül töreni, Kayseri Ticaret Odası Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonu'nda gerçekleşti.

Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, yaptığı konuşmada, dünyanın her bir noktasına Türk mobilyasını başarıyla ulaştıran ve sayıları 5 bine yaklaşan AKAMİB üyesi ihracatçıları tebrik ettiğini bildirdi.

Yatırım, üretim ve istihdam zincirinin son halkası olan ihracatın Türkiye'nin kalkınma yolculuğunda her zaman ayrı bir yere sahip olduğunu belirten Ağar, şunları dile getirdi:

"Hükümet olarak küresel ekonomide yaşanan bu süreçte yalnızca değişime ayak uydurmakla kalmayıp, değişime yön veren ülke olmayı, katma değerli ihracatımızı sürdürebilir bir şekilde artırmayı hedefliyoruz. Yakın zamanda açıklanan ve ekonomi yönetiminin 3 yıllık yol haritasını çizen, orta vadeli programda yer verilen hedef ve politikalar, işte tam da bu bakış açısıyla hazırlandı. Amacımız, ülkemizin üretim ve ihracatının teknoloji kompozisyonunu yükselterek cari işlemler açığı sorununu kalıcı bir şekilde ortadan kaldırmaktır. Bu kapsamda ihracatın artırılması ve küresel pazar payımızın genişletilmesi amacıyla bu sene yaklaşık 2 katına çıkarttığımız ihracata yönelik devlet desteklerimiz ile ihracatçılarımızı tüm imkanlarımızla destekliyor, finansmana ulaşımı kolaylaştırıyor, her bir sektörümüz için uluslararası tanıtım projeleri yürütüyor, pazar çeşitliliğine yönelik pazara giriş stratejilerini hayata geçiriyoruz."

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise tören ile ilgili davetiyede ödül alanların listesine baktığında gururlandığını kaydetti.

İhracatçıların cari açığı kapattığını ve katma değer oluşturduğunu söyleyen Çiçek, şöyle dedi:

"Her ihracatçı sadece kendi ailesi için değil, her birimizin ailesi için çalışıyor. Bu yüzden meseleyi, milli mesele ve seferberlik meselesi olarak görüyoruz. Ticaret Bakanlığımız da o yüzden büyük bir mücadele veriyor. Herkesin mücadelesi ülkeye gelen her bir kuruşun bütün bu memleketin çocuklarının yararına olduğu bilinciyle oluyor. Ödül alanları tebrik ediyorum. Onlarla gurur duyduğumuzu bir kez daha ifade ediyorum."

Akdeniz İhracatçılar Birliği (AKİB) Koordinatör Başkanlığı görevini de yürüten AKAMİB Başkanı Onur Kılıçer de 5 bine yaklaşan üye sayısıyla 187 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini söyledi.

Türkiye geneli mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörünün 8 milyar, birlik üyelerinin ise 892 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğini ifade eden Kılıçer, gerçekleştirdiği ihracatla hem sektöre hem de ülke ekonomisine destek sağlayan ihracatçılara teşekkür ettiğini bildirdi.

Konuşmaların ardından 24 iş insanına plaket verildi.

Kaynak: AA

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