Kayseri\'de İki Hükümlü Yakalandı

KAYSERİ'de çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü, polis tarafından yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Uyuşturucu ticareti yapma' suçundan hakkında kesinleşmiş 9 yıl 4 ay hapis cezası bulunan Z.C. (44) ve 'Uyuşturucu kullanmak' suçundan hakkında kesinleşmiş 1 yıl 8 ay hapisle aranan D.K.'nın (24) yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 2 hükümlü yakalandı. Gözaltına alınan hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.
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