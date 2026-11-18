Kayseri'de 2 şüpheli, gece saatlerinde kepenk ve camını kırıp girdikleri sarraf dükkanından yaklaşık 300 gram altın ve bir miktar gümüş çaldı. Polis ekipleri, şüphelileri arıyor.

Olay, gece saatlerinde, Melikgazi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Kazancılar Çarşısı'nda meydana geldi. Kimliği belirsiz 2 kişi, G.G.'ye ait sarraf dükkanının kepenk ve camını kırıp içeri girdi. Dükkandan yaklaşık 300 gram altın ve bir miktar gümüş çalan hırsızlar kaçtı.

Sabah saatlerinde dükkanına gelen G.G., durumu fark edip 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. İş yerinde inceleme yapan ekipler, hırsızlık şüphelilerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.