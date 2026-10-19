Kayseri'de ilçe toplu taşımasında elektrikli araç testleri Develi'den Sarız'a sürüyor - Son Dakika
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Kayseri'de ilçe toplu taşımasında elektrikli araç testleri Develi'den Sarız'a sürüyor

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Kayseri'de ilçe toplu taşımasında elektrikli araç dönüşümü için testler sürüyor. Sarız-Binboğa Taşıma Kooperatifi Başkanı Ali Daldı, Develi'den Sarız'a ve Bünyan'a kadar farklı coğrafi koşullardaki testlerin yol gösterici olduğunu belirtti.

KAYSERİ (AA) – Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ öncülüğünde yürütülen çevreci ulaşım çalışmaları kapsamında, ilçe taşımacılığında elektrikli araç kullanımına yönelik hazırlıklar devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, şehir içi ulaşımda sürdürülen çevreci ulaşım hamlesi ilçe taşımacılığına da aktarılıyor.

İlçe merkezleri ile kent merkezi arasında hizmet veren toplu taşıma araçlarının daha çevreci, ekonomik ve verimli hale getirilmesi amacıyla başlatılan dönüşüm sürecinde, elektrikli araçlar üzerinde teknik ve performans testleri gerçekleştiriliyor.

Test sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sarız-Binboğa Taşıma Kooperatifi Başkanı Ali Daldı, araçların performans ve enerji verimliliğini bizzat deneyimleme fırsatı bulduklarını belirtti.

Elektrikli araç dönüşümünün hem çevresel etkilerin azaltılması hem de işletme verimliliğinin artırılması açısından önemli olduğunu belirten Daldı, Develi'den Sarız'a ve Bünyan'a kadar farklı coğrafi koşullarda gerçekleştirilen testlerin yol gösterici nitelikte olduğunu kaydetti.

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte, ilçe toplu taşıma filosunun tamamen elektrikli araçlara dönüştürülmesi ve bölgede daha çevreci bir ulaşım modelinin hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kayseri'de ilçe toplu taşımasında elektrikli araç testleri Develi'den Sarız'a sürüyor - Son Dakika
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