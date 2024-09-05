Kayseri'de Kelebek Bıçak Tartışmasında Cinayet Davası Devam Ediyor

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Kayseri'de bir inşaatın çatısında "kelebek" bıçak tartışmasında, okul arkadaşını bıçakla öldürdüğü iddiasıyla hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık T.Ş. (14), tutuksuz sanık Ş.K, maktul S.D'nin (12) ailesi ve taraf avukatları katıldı.

Güvenlik önlemleri altında, kapalı oturumda gerçekleşen duruşmada, tanıkların dinlenildiği öğrenildi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına hükmederek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Yıldırım Beyazıt Mahallesi Öğüt Sokak'ta 12 Aralık 2023'te 6 katlı inşaatın çatı katından ses gelmesi üzerine olay yerine giden ekipler, S.D'yi bıçakla öldürülmüş halde bulmuştu. Cinayeti işlediği iddia edilen T.Ş, ailesinin ihbarıyla gözaltına alınmış, Ş.K. ise polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanmıştı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.Ş. hakimlikçe tutuklanmış, Ş.K. serbest bırakılmıştı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında "kasten öldürme" suçundan dava açılan T.Ş'nin, ilk duruşmada, olaydan önce satmak amacıyla "kelebek" diye tabir edilen aldığı bıçağı, S.D'nin parasını sonra vermek üzere zorla istediği, olay günü ortak arkadaşları Ş.K. ile inşaata çağırdığı S.D'nin yerden taş fırlatıp üstüne atlaması üzerine elinde açılan bıçağı istemeden karşı tarafa salladığı savunmasında bulunduğu öğrenilmişti.