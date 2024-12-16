Kayseri'de iş kazası:Tamir için girdiği plastik doğrama kazanında öldü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kayseri'de iş kazası:Tamir için girdiği plastik doğrama kazanında öldü

Geniş Video İzle

Kayseri'de çalıştığı fabrikada arızalanan plastik doğrama kazanının tamiri için kazana giren işçi Abdurrahman Kabadayı makinenin çalışması üzerine feci şekilde can verdi.

16.12.2024 13:40  Güncelleme: 13:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de saat 11.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi 17'nci Cadde'deki bir PVC fabrikasında meydana gelen olayda 38 yaşındaki Abdurrahman Kabadayı, çalıştığı fabrikada bozulan plastik doğrama kazanını tamir etmek için içine girdi. Makine, Kabadayı içindeyken çalıştı. Kazanın içinden çıkamayan Abdurrahman Kabadayı, hayatını kaybetti.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazandan çıkarılan Abdurrahman Kabadayı'nın cenazesi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kayseri\'de iş kazası:Tamir için girdiği plastik doğrama kazanında öldü
Kaynak: DHA

Melikgazi, İş Kazası, Plastik, Kayseri, 3-sayfa, Sağlık, Güncel, Otopsi, Hukuk, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de iş kazası:Tamir için girdiği plastik doğrama kazanında öldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:49 Galatasaray-Trabzonspor maçının ilk 11’leri belli oldu Galatasaray-Trabzonspor maçının ilk 11'leri belli oldu
19:14 Erdoğan’dan CHP’li belediyelere: Borçlarını ödememek için 40 dereden 40 kova su getiriyorlar Erdoğan'dan CHP'li belediyelere: Borçlarını ödememek için 40 dereden 40 kova su getiriyorlar
19:03 Türkiye’den Suriye’ye Destek Türkiye'den Suriye'ye Destek
17:59 Putin: Oreşnik füzelerinin seri üretimi yakında başlayacak Putin: Oreşnik füzelerinin seri üretimi yakında başlayacak
17:15 Günler sonra sessizliğini bozan Esad’ın kendisi için kullandığı ünvan dikkat çekti Günler sonra sessizliğini bozan Esad'ın kendisi için kullandığı ünvan dikkat çekti
09:43 Taraftarların tepki gösterdiği Samet’e Mourinho sahip çıktı Taraftarların tepki gösterdiği Samet'e Mourinho sahip çıktı
09:38 Trump’ın Bitcoin hamleleri rekorları beraberinde getirdi Trump'ın Bitcoin hamleleri rekorları beraberinde getirdi
09:33 Fenerbahçelilerin yaptığı tezahüratı duyan Deniz Türüç ikinci yarıya çıkamadı Fenerbahçelilerin yaptığı tezahüratı duyan Deniz Türüç ikinci yarıya çıkamadı
09:28 İbrahim Kalın’ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde İbrahim Kalın'ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde
09:16 Dolar haftaya yeni rekorla başladı Dolar haftaya yeni rekorla başladı
09:10 Mert Hakan Yandaş’ın küfrettiği anlar ortaya çıktı Mert Hakan Yandaş'ın küfrettiği anlar ortaya çıktı
08:49 Mine Tugay’dan iddialı paylaşım Mine Tugay'dan iddialı paylaşım
07:57 Colani, Suriye’de yeni para birimine geçileceğini duyurdu Colani, Suriye'de yeni para birimine geçileceğini duyurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2024 20:40:30. #1.12#
SON DAKİKA: Kayseri'de iş kazası:Tamir için girdiği plastik doğrama kazanında öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.