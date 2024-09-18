Kayseri'de İşten Kaynaklı Cinayet - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kayseri'de İşten Kaynaklı Cinayet

Sanık, inşaat arkadaşını bıçakla öldürdüğünü savunarak kendini savundu. Yargılama başladı.

18.09.2024 18:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de, çalıştığı inşaatın sahibinden parasını alamamasından sorumlu tuttuğu arkadaşını bıçakla öldüren sanığın yargılanmasına başlandı.

1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık inşaat işçisi İ.T, maktul H.K'nin müşteki yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Sanık İ.T. savunmasında, maktul ile aynı köylü olduğunu, bir yıl önce aynı inşaatta çalıştıkları dönemde aralarında işten kaynaklı anlaşmazlık çıktığı için konuşmadıklarını söyledi.

Olaydan birkaç gün önce çalıştığı inşatta karşılaştığı maktulün kendisine hakaret ettiğini öne süren sanık, şunları ifade etti:

"Olay sabahı işçilerin beklediği yere gittim. Maktul aracıyla yanımdan geçip, küfretti. Durunca, konuşmak için yanına vardım. Elinde maket bıçağı vardı. Kapıyı tutup, araçtan dışarı çıkmasını engellemeye çalıştım ama başaramadım. Küfredip, elindeki bıçağı sallamaya başladı. Başımdan yaraladı. Yerden alıp attığı taş da yüzümü sıyırdı. Yüzüm kan içinde kaldı. İnşaatta yemek yapımında kullanmak için cebimde bıçak taşıyordum. Kendimi savunmak için bıçağı salladım. Değdi mi değmedi mi hatırlamıyorum. Çevredekiler araya girdi. Bıçağı polise verdim. Pişmanım."

Maktulün kardeşi K.K. ise ağabeyinin bir yıl önce çalıştığı inşaata sanığı da çalışması için götürdüğünü anlattı.

Sanığın işverenden parasını alamadığı iddiasıyla "Beni sen götürdün. Paramı sen vereceksin ya da alacaksın." dediğini, husumet beslediğini, olayı da tasarlayarak geçekleştirdiğini öne süren K.K, cezalandırılmasını istedi.

Maktulün annesi F.K. ise "Oğlum hastaydı. Engelli çocuğu var. Suçu neydi, öldürdün." diyerek sanığa tepki gösterdi.

Diğer müştekiler de sanıktan şikayetçi olduklarını belirterek cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına hükmederek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Melikgazi ilçesi Tacettin Veli Mahallesi'nde 10 Haziran 2024'te İ.T. ile H.K. arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan H.K, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, şüpheli tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

Sahibinden, 3-sayfa, kayseri, Cinayet, İnşaat, Güncel, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de İşten Kaynaklı Cinayet - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:09 Herkes yapılacak açıklamayı bekliyor İsrail’in ikinci siber saldırısında korkutan ’’Türkiye’’ detayı Herkes yapılacak açıklamayı bekliyor! İsrail'in ikinci siber saldırısında korkutan ''Türkiye'' detayı
20:05 İsrail Savunma Bakanı duyurdu: Savaşta yeni aşama başladı İsrail Savunma Bakanı duyurdu: Savaşta yeni aşama başladı
19:29 Salim Güran’la fotoğrafı ortaya çıkan AK Partili Ensarioğu: Sanki ben öldürmüşüm gibi konuşuluyor Salim Güran'la fotoğrafı ortaya çıkan AK Partili Ensarioğu: Sanki ben öldürmüşüm gibi konuşuluyor
17:53 Narin neden katledildi Köyünde yapılan araştırma acı gerçeği gözler önüne serdi Narin neden katledildi? Köyünde yapılan araştırma acı gerçeği gözler önüne serdi
17:47 Torunları yaşındaki çocuklara cinsel istismarda bulundu Mide bulandıran olayda tutuklama Torunları yaşındaki çocuklara cinsel istismarda bulundu! Mide bulandıran olayda tutuklama
09:52 Bu ne cüret Ünlü sanatçının kızı, polisi tehdit etti: Yerler seni koçum Bu ne cüret! Ünlü sanatçının kızı, polisi tehdit etti: Yerler seni koçum
09:51 Sertab Erener, iptal edilen İzmir konseri için organizasyon şirketini suçladı Sertab Erener, iptal edilen İzmir konseri için organizasyon şirketini suçladı
09:49 Instagram’a yaş sınırı geliyor Instagram'a yaş sınırı geliyor
09:40 Hindistan’da bir kadın girdiği hastanenin yeni doğan yoğun bakım ünitesinden bebek çaldı Hindistan'da bir kadın girdiği hastanenin yeni doğan yoğun bakım ünitesinden bebek çaldı
09:32 Icardi derbide oynayacak mı Okan Buruk taraftarı yıkan haberi verdi Icardi derbide oynayacak mı? Okan Buruk taraftarı yıkan haberi verdi
09:20 Erdoğan’ın başdanışmanından “Anayasa’nın 4’üncü maddesine karşıyız“ diyen Yapıcıoğlu’na yanıt Erdoğan'ın başdanışmanından "Anayasa'nın 4'üncü maddesine karşıyız" diyen Yapıcıoğlu'na yanıt
09:13 Geceye damga vuran anlar Ancelotti, Halil Umut Meler’in üzerine yürüdü Geceye damga vuran anlar! Ancelotti, Halil Umut Meler'in üzerine yürüdü
08:43 Batshuayi’den Fenerbahçelileri deli edecek derbi sözleri Batshuayi'den Fenerbahçelileri deli edecek derbi sözleri
08:29 Özel’in “mafya“ suçlamasına Soylu’dan yanıt: Sen önce ayağının, burnunun nasıl kırıldığını anlat Özel'in "mafya" suçlamasına Soylu'dan yanıt: Sen önce ayağının, burnunun nasıl kırıldığını anlat
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2024 20:36:17. #1.11#
SON DAKİKA: Kayseri'de İşten Kaynaklı Cinayet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement