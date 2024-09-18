Kayseri'de İşten Kaynaklı Cinayet

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Kayseri'de, çalıştığı inşaatın sahibinden parasını alamamasından sorumlu tuttuğu arkadaşını bıçakla öldüren sanığın yargılanmasına başlandı.

1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık inşaat işçisi İ.T, maktul H.K'nin müşteki yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Sanık İ.T. savunmasında, maktul ile aynı köylü olduğunu, bir yıl önce aynı inşaatta çalıştıkları dönemde aralarında işten kaynaklı anlaşmazlık çıktığı için konuşmadıklarını söyledi.

Olaydan birkaç gün önce çalıştığı inşatta karşılaştığı maktulün kendisine hakaret ettiğini öne süren sanık, şunları ifade etti:

"Olay sabahı işçilerin beklediği yere gittim. Maktul aracıyla yanımdan geçip, küfretti. Durunca, konuşmak için yanına vardım. Elinde maket bıçağı vardı. Kapıyı tutup, araçtan dışarı çıkmasını engellemeye çalıştım ama başaramadım. Küfredip, elindeki bıçağı sallamaya başladı. Başımdan yaraladı. Yerden alıp attığı taş da yüzümü sıyırdı. Yüzüm kan içinde kaldı. İnşaatta yemek yapımında kullanmak için cebimde bıçak taşıyordum. Kendimi savunmak için bıçağı salladım. Değdi mi değmedi mi hatırlamıyorum. Çevredekiler araya girdi. Bıçağı polise verdim. Pişmanım."

Maktulün kardeşi K.K. ise ağabeyinin bir yıl önce çalıştığı inşaata sanığı da çalışması için götürdüğünü anlattı.

Sanığın işverenden parasını alamadığı iddiasıyla "Beni sen götürdün. Paramı sen vereceksin ya da alacaksın." dediğini, husumet beslediğini, olayı da tasarlayarak geçekleştirdiğini öne süren K.K, cezalandırılmasını istedi.

Maktulün annesi F.K. ise "Oğlum hastaydı. Engelli çocuğu var. Suçu neydi, öldürdün." diyerek sanığa tepki gösterdi.

Diğer müştekiler de sanıktan şikayetçi olduklarını belirterek cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına hükmederek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Melikgazi ilçesi Tacettin Veli Mahallesi'nde 10 Haziran 2024'te İ.T. ile H.K. arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan H.K, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, şüpheli tutuklanmıştı.