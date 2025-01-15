Kayseri'de Kaçak Sigara Operasyonu

Kayseri'de jandarma ekipleri, yol kontrolünde durdurulan tırda 1120 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kayseri- Malatya kara yolunun 22. kilometresinde gerçekleştirilen yol kontrolü devriyesinde bir tırı kimlik sorgusu için durdurdu.
M.D. idaresindeki tırda yapılan aramada, 1120 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi.
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