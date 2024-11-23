Kayseri'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi.
M.Ç. (37) ile M.Ö'nün (25) gözaltına alındığı operasyonda 359 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.
Son Dakika › Güncel › Kayseri'de Kaçakçılık Operasyonu: 2 Gözaltı - Son Dakika
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