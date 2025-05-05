Kayseri'de Kaçakçılık Operasyonu: 9 Gözaltı

Kayseri'de son bir haftada düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında bir haftada düzenledikleri operasyonlarda, 9 şüpheli ile aranan 16 kişiyi yakaladı.

Adreslerde yapılan aramada, 15 bin 920 adet TAPDK bandrolü, 18 bin 900 makaron, 545 adet emtia ve 29 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.