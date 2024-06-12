Kayseri'de Kadına Cinsel Tacizde Bulunan Şahıs Hapis Cezasına Çarptırıldı - Son Dakika
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Kayseri'de Kadına Cinsel Tacizde Bulunan Şahıs Hapis Cezasına Çarptırıldı

Kayseri'de yolda yürüyen bir kadına cinsel organını gösterdiği iddiasıyla taciz suçundan yargılanan şahıs, 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı. Şahıs, kadını eski sevgilisi sanarak böyle bir eylemde bulunduğunu iddia etti.

12.06.2024 11:34
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KAYSERİ'de yolda yürüyen Ö.Ç. (37) adlı kadının yanına otomobili ile yaklaşarak cinsel organını gösterdiği iddiasıyla taciz suçundan tutuksuz yargılanan Ömer B. (23), 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 3 Ağustos 2022'de Melikgazi ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Suriye uyruklu Ömer B., otomobili ile Ö.Ç.'nin yanına yaklaştı. Otomobilini yavaşlatan Ömer B., cinsel organını kadına gösterdi. Ö.Ç.'nin çığlık atması sonrası Ömer B., olay yerinden kaçtı. Aracının plakasından kimliği belirlenen Ömer B., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Ömer B. hakkında Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 'cinsel taciz' suçundan dava açıldı.

'ESKİ SEVGİLİM SANDIM'

Kayseri 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuksuz sanık Ömer B., hazır bulundu. Önceki ifadelerini tekrar ettiğini söyleyen Ömer B., "Müştekiyi eski sevgilim sandığım için böyle bir şey yaptım. Onu eski sevgilime benzettim. Beraatimi istiyorum" dedi. Mahkeme hakimi, sanık Ömer B.'yi, 'cinsel taciz' suçundan 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırdı. Hakim, sanığın sabıkasız olması nedeniyle cezasının hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.

Kaynak: DHA

Kayseri, Yargı, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de Kadına Cinsel Tacizde Bulunan Şahıs Hapis Cezasına Çarptırıldı - Son Dakika

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