Sarıoğlan\'da kadınlara savaş, göç ve aile konulu seminer düzenlendi

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Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde kadınlara yönelik "Savaş, Göç ve Aile" konulu seminer düzenlendi.

İlçe Müftülüğünce Sosyal Yaşam Merkezi'nde düzenlenen programda, vaiz Mehmet Karataş tarafından kadınlara bilgi verildi.

Savaş ve göçün aile yapısı üzerindeki etkilerini anlatan Karataş, tavsiyelerde bulundu.

Seminere katılan kadınlar da bu tür etkinliklerin devam etmesi temennisinde bulundu.