Kayseri\'de Kamyonet ile Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

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KAYSERİ'de kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2'si polis 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Bekir Yıldız Bulvarı'nda meydana geldi. Polis memuru M.A'nın idaresindeki 38 AAC 185 plakalı otomobil ile Suriye uyruklu F.A. yönetimindeki 38 MA 7351 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada, otomobildeki 2 polis ve kamyonetteki 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan kamyonetin sürücüsü F.A.'nın durumumun ağır olduğu öğrenilirken Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan polis memurlarının ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.