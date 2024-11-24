Kayseri\'de Kar Yağışı Nedeniyle İki Çoban Kayboldu, Arama Kurtarma Çalışmaları Süreiyor

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Kayseri'de gece saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle Akkışla ilçesi Gömürgen Mahallesi'nde yaylada hayvanları otlatan 2 çobandan haber alamayan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bu kapsamda bölgeye gelen AFAD, ANDA, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) personellerinden oluşan arama kurtarma ekipleri çalışma başlattı. Çobanlardan Teyfik Biltekin ekipler tarafından kurtarılırken, 80 yaşında olduğu öğrenilen Saadettin Demirkol'u arama çalışmaları sürüyor.

Haber-Kamera: KAYSERİ,