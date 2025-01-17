Kayseri'de Karne Heyecanı - Son Dakika
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Kayseri'de Karne Heyecanı

Kayseri'de 315 bin 385 öğrenci karne almanın heyecanını yaşadı, törene yöneticiler katıldı.

17.01.2025 12:18
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Kayseri'de, yarıyıl tatili dolayısıyla il genelinde 315 bin 385 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Mehmet Miraboğlu İlkokulu'nda düzenlenen törene katılan Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri milletvekilleri Hulusi Akar ve Ayşe Böhürler, CHP Milletvekili Aşkın Genç, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, öğrencilere karne verdi.

Akar, karne dağıtım töreninin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, eğitimin önemine değinerek, öğrencilerin akıllı, zeki ve çalışkan olduğunu söyledi.

Çocukların Türkiye'nin geleceği için önemli olduğunu anlatan Akar, "Gençlerimizin vatanına, milletine, Cumhuriyete, bayrağa bağlı şekilde yetişmesi büyük önem arz etmekte. Biliyorsunuz yeni uygulamalarla bu konu üzerine önemle durulmakta. Bunlar gençlerimize ilk baştan itibaren öğretilmekte, anlatılmakta." dedi.

Kaynak: AA

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