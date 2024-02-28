Kayseri'de kavgada bir kişi silahla öldürüldü, 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Kayseri'de kavgada bir kişi silahla öldürüldü, 2 şüpheli gözaltına alındı

Kayseri\'de kavgada bir kişi silahla öldürüldü, 2 şüpheli gözaltına alındı

Erkilet Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde çıkan tartışma sonucu bir kişi silahla vurularak öldürüldü. Yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

28.02.2024 10:39  Güncelleme: 10:40
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Kayseri'de çıkan kavgada bir kişi silahla öldürüldü, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Erkilet Ertuğrul Gazi Mahallesi Hakikat Caddesi'nde A.D. ile 2 kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine tabancayla açılan ateş sonucu yaralanan A.D, kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA

Kayseri, Erkilet, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de kavgada bir kişi silahla öldürüldü, 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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