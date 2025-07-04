Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde tır, halk otobüsü ve SUV tipi aracın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
M.Ç. idaresindeki 38 ADZ 159 plakalı tır, E.Ö'nün kullandığı 38 AED 760 plakalı halk otobüsü ile D.D. yönetimindeki 38 AKL 502 plakalı SUV tipi araç, Kayseri Şehirler Arası Otobüs Terminali yakınlarındaki Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan 38 AKL 502 plakalı araç tramvay yoluna girdi.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücüler E.Ö. ve D.D. ile halk otobüsünde bulunan 6 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle ulaşımın kontrollü sağlandığı yol, araçların kaldırılması ve bölgenin temizlenmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Son Dakika › Güncel › Kayseri'de Kaza: 8 Yaralı - Son Dakika
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