Kayseri\'de Kış Koşullarında Acil Sağlık Hizmeti

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Kayseri'de kar nedeniyle yolu kapanan kırsal mahalledeki hasta, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Develi ilçesi Saraycık Mahallesi'nde fenalaşan bir vatandaşın yakınları durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Sağlık ekipleri mahallenin yollarının ambulansın gidebileceği durumda olmadığı için Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı çalışanlarından yardım istedi.

Hasta, ekiplerin açtığı yoldan mahalleye ulaşan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, 63 araç, 130 personel ile kırsal mahallelerde yol açma çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda, Akkışla'da 3, Bünyan'da 39, Develi'de 17, Felahiye'de 9, Hacılar'da 3, İncesu'da 7, Kocasinan'da 20, Özvatan 4, Pınarbaşı'da 62, Sarıoğlan'da 7, Sarız'da 22, Talas'ta 8, Tomarza'da 23, Yahyalı'da 18 ve Yeşilhisar'da 10 mahalle yolu ulaşıma açıldı.