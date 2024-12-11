Kayseri'de Kış Spor Okulları Kayıtları Başladı - Son Dakika
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Kayseri'de Kış Spor Okulları Kayıtları Başladı

Kayseri, Avrupa'nın en iyi spor şehri seçildi; 14 branşta kış dönemi spor okulları kayıtları başladı.

11.12.2024 13:16
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Avrupa'da 2024'ün en iyi spor şehri seçilen Kayseri'de, Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ 2. kış dönemi spor okulları kayıtları başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 7 Ocak 2025'te başlayacak kurslar, 9 Şubat 2025'e kadar devam edecek.

Spor AŞ'nin 15 spor tesisinde, çocuk ve gençler için toplamda 14 farklı branşta eğitim verilecek.

Futbol, basketbol, voleybol, yüzme, tenis, kayak gibi popüler branşlarda eğitim almak isteyenler, Spor AŞ'nin sunduğu fırsatlardan yararlanabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, spor okullarının sadece gençlerin fiziken gelişimlerini desteklemekle kalmadığını, aynı zamanda toplumda spor kültürünü yerleştirmeyi hedeflediğini belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kayseri'de Kış Spor Okulları Kayıtları Başladı - Son Dakika

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